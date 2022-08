E’ stata sciolta la prognosi per il 15enne modicano rimasto vittima di un incidente stradale autonomo in Via Loreto Gallinara. Lo scooterista, che aveva impattato contro lo spigolo di una casa dopo avere perso il controllo del suo ciclomotore, dall’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri”, era stato trasferito in elisoccorso nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale “Garibaldi” di Catania. Successivamente è stato ricoverato in Neurochirurgia, sempre nel nosocomio etneo.

Salva