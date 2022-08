Rosolini, rubate foto da Facebook dell’on. Pippo Gennuso

Rubate le foto dal profilo Facebook del rosolinese Pippo Giuseppe Gennuso, candidato della Dc Nuova alle Regionali. Con le foto prelevate è stato stato creato un falso profilo Facebook. «Ieri sera – denuncia Gennuso – mi sono accorto che qualcuno aveva rubato le mie foto e creato un nuovo profilo Facebook, ma falso”. E’ stato lo stesso Gennuso a denunciare il caso.

“Ieri sera – dichiara il componente del partito – mi sono accorto che qualcuno aveva rubato le mie foto e creato un nuovo mio profilo Facebook, ma falso. Secondo l’orientamento costante dei giudici, questo comportamento integra il delitto di sostituzione di persona ed il reato di illecito trattamento di dati personali. Ho provveduto a segnalare subito il profilo e invierò una diffida legale”.

“Siamo in piena campagna elettorale e ritengo che vada tutelata l’immagine di qualsiasi candidato e del partito che rappresenta. Ancora una volta, come accaduto durante la campagna elettorale per le elezioni comunali a Palermo, qualcuno tenta di ostacolare la Dc. Io continuerò ad andare per la mia strada, incontrando la gente e portando avanti sempre i valori e gli ideali della Dc che sono i miei”, conclude Gennuso.

Salva