Fiamme in chiosco per la vendita di fiori al Cimitero di Ragusa

Sarebbe da ricondurre al dolo l’incendio che ha distrutto un chiosco, manufatto di legno, per la vendita di fiori al cimitero centrale di Ragusa. Il fatto si è registrato nella notte tra sabato e domenica scorsa. E’ stato lo stesso proprietario a scoprire e a denunciare l’incendio anche se nella stessa mattinata era già operativo in zona, in una condizione improvvisata. L’uomo ha presentato denuncia contro ignoti.

L’amministrazione comunale, tramite l’assessore ai Servizi Cimiteriali, Giovanni Iacono, esprime massima solidarietà al rivenditore di fiori che opera nello spiazzale del cimitero di Ragusa Centro e plaude alla reazione positiva del proprietario di ricostruire il manufatto e ripartire con l’attività.

“Sono troppi gli episodi che stanno avvenendo al Cimitero, prima i furti e adesso questo inaccettabile fatto – dichiara l’assessore Giovanni Iacono – sono fiducioso che gli organi di Polizia che stanno indagando, riusciranno a risalire agli autori”.

