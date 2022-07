Se n’è andato Vittorio De Scalzi dei New Trolls

Se n’è andato Vittorio De Scalzi, 72 anni, fondatore del gruppo rock progressivo dei New Trolls.

Polistrumentista, compositore, cantante, Vittorio De Scalzi fonda i New Trolls con Nico Di Palo, Gianni Belleno, Giorgio D’Adamo e Mauro Chiarugi. Con la collaborazione di Fabrizio De André e del poeta Riccardo Mannerini, compone i brani del primo album dei New Trolls, il concept album “Senza orario senza bandiera”. Firma molte canzoni di successo del gruppo, da “Visioni” a “Una miniera”, a “Quella carezza della sera”, affiancando alla passione per il rock progressivo la ricerca sulla musica tradizionale genovese.

De André provava grande stima per il conterraneo: collaborò alla scrittura dei testi di “Senza orario senza bandiera”, primo album dei New Trolls, pubblicato nel 1968. Nel 1985, il gruppo si presentò al Festival di Sanremo con “Faccia di cane”, di cui De André era coautore.

De Scalzi spiega il motivo per cui non andò in tournée nel 1975 con lui insieme ai New Trolls.

“Con Fabrizio, ci conoscevamo da tempo e ci volevamo un grande bene. Mi chiamò per fare alcune prove in previsione del suo primo tour, ma io venivo da un mondo musicale diverso, portavo avanti una musica diversa con i New Trolls. In quel periodo, eravamo distanti. Glielo spiegai e capì perfettamente il mio punto di vista. Lo rispettò e non se la prese. Lo dimostrano le altre collaborazioni che ci furono negli anni successivi. Avevo lavorato con lui anche qualche anno prima per il disco “Non al denaro non all’amore né al cielo”.

Nessuno, ovviamente, si aspettava che De André sarebbe diventato quello che, poi, è diventato. La Pfm, accompagnandolo con il suo stile, ha avuto un grande successo. Forse, avrei dovuto portarlo di più verso la mia visione della musica suonata, ma era all’inizio del suo percorso live, forse, non avrebbe, comunque, funzionato. Quel “no”, per me, non è un rimpianto, rimasi coerente con la mia visione della musica di allora”.

