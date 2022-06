Monterosso Almo. Inizia il solenne Ottovario di S. Giovanni

San Giovanni Battista è il patrono e protettore della cittadina di Monterosso Almo. Ogni anno, nel periodo in cui si celebra la Natività del precursore, sono numerose le iniziative liturgiche che si organizzano sebbene la festa più attesa, sempre dedicata al patrono, sia quella in programma a partire da fine agosto. Quest’anno, però, le celebrazioni non saranno più contrassegnate dalle restrizioni legate alla pandemia. I festeggiamenti iniziano oggi con il suono festoso delle campane e lo sparo di bombe che daranno l’avvio al solenne Ottavario. Ogni giorno, quindi, sino al 23 giugno, alle 19, nella chiesa del Battista, ci sarà la recita del Rosario, dei Vespri e della coroncina. Subito dopo, alle 19,30, la santa messa. Oggi sarà l’arciprete parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci, a presiedere la funzione. Domani, invece, celebrazione eucaristica e omelia tenuta dal sacerdote Corrado Garozzo. Venerdì 17 giugno, la santa messa sarà presieduta, sempre alle 19,30, da don Graziano Martorana. Quindi, sabato 18 giugno, la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci. I solenni festeggiamenti si concluderanno venerdì 24 giugno.

