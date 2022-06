Quella di ieri è stata una domenica ancora una volta all’insegna degli incendi in tutta la Sicilia. Le alte temperature hanno favorito l’azione dei criminali ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco in diverse località. Anche in provincia di Ragusa sono scoppiati alcuni incendi: uno di questi, domato per mezzo di un canadair, ha interessato il campo sportivo di Ispica

