XX anniversario del concorso narrativa “Caffè Letterario Moak“

Caffè Letterario Moak (CLM) giunge alla XX Edizione e presenta la sua Super Giuria al completo: Cinzia Tani, Guido Conti, Piero Dorfles, Massimo Onofri e Andrea Vitali nomi di eccellenza ma anche amici di Caffè Moak. I cinque giurati sono, infatti, già stati Presidenti di CLM nelle passate edizioni e l’azienda è onorata di celebrare questo traguardo insieme a loro.

Il bando per partecipare alla XX Edizione di Caffè Letterario, concorso nazionale di narrativa, è stato indetto da Caffè Moak in collaborazione con Archinet srl. Le iscrizioni sono già aperte e la

scadenza del bando è stata prorogata all’11 Aprile 2022 per permettere ai sempre più che lo richiedono di potervi partecipare con il proprio racconto inedito sul tema del caffè.

“Sono già passati vent’anni da quando, entrata da poco nell’azienda di famiglia, ho avuto l’idea di istituire il Caffè Letterario Moak con lo scopo di avvicinare la cultura e la sua evoluzione al

progresso dell’azienda. Anno dopo anno questo appuntamento è diventato sempre più rinomato e la giuria si è costantemente arricchita di personaggi illustri del mondo della cultura italiana. Sono particolarmente grata a Cinzia Tani, Guido Conti, Piero Dorfles, Massimo Onofri e Andrea Vitali che quest’anno tornano a far parte della rosa dei giurati. Un ringraziamento particolare va

anche ad Alessandro Di Salvo, che veicolerà Caffè Letterario anche all’interno del Festival “A tutto Volume”. Dice Annalisa Spadola, Direttrice Marketing di Caffè Moak.

La giuria selezionerà, fra i concorrenti, i cinque finalisti ammessi al podio durante la Serata di Premiazione che si terrà nella sede di Caffè Moak, a Modica, il prossimo 18 Giugno.

Il bando completo e le news sono disponibili sul sito www.caffe-letterario.it o accedendo alle pagine social su Facebook, Twitter e Instagram.

Tutti i racconti selezionati dalla giuria verranno inseriti nell’antologia “I racconti sul caffè”.

