Roma. La modicana Gintoli espone alla mostra su Vittorio Gassman

La città di Modica sarà presente alla mostra, organizzata da Alessandro Gassman, per il centenario del papà Vittorio, tra le varie opere esposte infatti, è stata invitata a inviare tre dei ritratti a matita del grande attore, la modicana Daniela Gintoli, autodidatta che lavora ancora per migliorare e affinare ulteriormente la sua tecnica di raffigurazione con chiaro scuri a matita. La mostra “Vittorio Gassman. Il centenario” si svolgerà all’Auditorium Parco della Musica, a Roma, e si potrà visitare dal 9 aprile al 29 giugno prenotando anche on line.

