Modica, la “Madonna Vasa Vasa” si farà. Il parroco ci ripensa

La domenica di Pasqua si svolgerà a Modica il tradizionale appuntamento con la Madonna “Vasa Vasa” dopo due anni di stop per la pandemia. Ad annunciarlo è stato il parroco della Chiesa di Santa Maria di Betlem, Don Antonio Forgione, nel corso dell’omelia domenicale Dunque a mezzogiorno in punto la Vergine e il Cristo Risorto si baceranno in Corso Umberto. Alla base della revisione di questa decisione precedentemente assunta dal Vicariato cittadino ci sarebbero state le aspettative lamentate dalla cittadinanza. Non si farà, invece, la processione del Venerdì Santo.

