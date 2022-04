Costa Rica, Ungheria e Serbia oggi al voto

COSTA RICA

Circa 3,5 milioni di costaricani hanno iniziato a votare questa domenica per eleggere al secondo turno il nuovo presidente della Repubblica per il periodo 2022-2026, tra la destra di Rodrigo Chaves e il centrista José María Figueres. “Vai nella tua sezione e vota”, ha affermato rivolto agli elettori il Tribunale elettorale supremo del Costa Rica. Secondo la Costituzione costaricana, il vincitore del secondo turno sarà il candidato che otterrà la maggioranza dei voti, mentre in caso di parità vince il candidato più anziano, in questo caso, Figueres. José María Figueres, candidato al Partito di Liberazione Nazionale (PLN) che ha governato il Paese tra il 1994 e il 1998, ha prevalso al primo turno il 6 febbraio con il 27,3 per cento dei voti, ma non è riuscito a raggiungere il quorum del 40 per cento dei voti, per evitare il ballottaggio. Invece, Rodrigo Chaves, del Partito socialdemocratico progressista, è riuscito ad accedere al secondo turno finendo secondo con il 16,7 per cento dei voti. Chi vincerà dovrà affrontare una crisi economica e sociale derivata dai due anni di pandemia che ha acuito il malcontento nella popolazione. Attualmente, le principali preoccupazioni dei Ticos sono l’aumento del costo della vita, la disoccupazione, la povertà e un debito pubblico pari al 70 per cento del PIL.

UNGHERIA

Le elezioni legislative in Ungheria sono iniziate questa domenica con l’apertura di oltre 10.000 scuole dove 8,2 milioni decideranno se continuare o meno con il primo ministro Viktor Orbán, che è al potere da 12 anni, dopo aver vinto quattro elezioni dal 1989, tre delle quali consecutiva dal 2010. Al riguardo, l’attuale amministratore delegato ha dichiarato: “Sono ottimista. Sono elezioni strane, ad esempio questo 3 aprile nevica” e anche il conflitto in Ucraina, è entrato a far parte della campagna elettorale. In questo senso, Orbán ha aggiunto che: “La nostra posizione è chiara, siamo dalla parte della pace e della sicurezza garantita. Consideriamo pericolosi i nostri rivali, chiediamo a tutti di votare per i partiti che possono garantire pace e sicurezza”.

SERBIA

Le elezioni presidenziali e parlamentari in Serbia si stanno svolgendo senza gravi incidenti. L’attuale presidente Aleksandar Vucic spera di essere rieletto per altri cinque anni. Tuttavia, l’afflusso alle urne è segnalato molto scarso con solo il 20,52%, della persone che si sono recate alle urne secondo quanto riferito dalle autorità elettorali. Secondo la Commissione elettorale (RIK), sono stati registrati due attacchi davanti a due seggi elettorali, uno a Belgrado e l’altro nella città centrale di Cacak, contro un politico dell’opposizione e un deputato di un partito al governo. I sondaggi danno Vucic, leader del conservatore Partito progressista serbo (SNS), avanti di 10 punti percentuali rispetto ai suoi rivali. Il Partito Socialista di Ivica Dacic è in coalizione con il SNS del presidente Vucic, quindi è scontato che otterrà la maggioranza nell’assemblea legislativa di 250 membri. Circa 6,5 ​​milioni di elettori sceglieranno il nuovo presidente, un nuovo parlamento e le autorità locali nella capitale, Belgrado, e in una dozzina di altre città e paesi. il presidente della Serbia uscente ha dichiarato: “Sono più nervoso che mai. Penso che vincerò al primo turno e sarei triste se non ottenessi il 60 per cento dei voti”. Vucic si è posto l’obiettivo di raggiungere 126 seggi e due milioni di voti per il suo partito.

