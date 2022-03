Comiso. Cortometraggio in lingua francesce: premio al “Verga” di Comiso

Nell’ambito del Premio “Giusi Macaluso 2022” e della settimana della Francofonia 2022, gli alunni della classe 1^G della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Verga” di Comiso hanno partecipato al concorso di cortometraggi di animazione, promosso dall’InstitutFrançais Italia e dall’Associazione Francofona di Sicilia, con la collaborazione delle Alliancesfrançaises di Caltanissetta, Catania e Messina, e realizzando un bellissimo cortometraggio.

Il lavoro, che ha visto la partecipazione attiva e appassionata di tutti gli alunni,è partito da un racconto della Guyana francese e ha ottenuto il Premio del pubblico. La responsabile del progetto, che ha particolarmente apprezzato il lavoro dei ragazzi, ha espresso il desiderio e la volontà di utilizzarlo nell’ambito dei sui progetti.

La Dirigente Scolastica, Maria Grazia Cafiso, e la referente Sonia Ravalli hanno espresso grande soddisfazione per la qualità del processo didattico-educativo e del prodotto oltre che per il risultato ottenuto in termini di gradimento di tutto il pubblico che ha partecipato all’evento. Il riconoscimento conseguito sancisce la validità del percorso intrapreso nel potenziamento dell’insegnamento della lingua francese nell’istituto Verga di Comiso.

Salva