Avimec Volley Modica infligge sconfitta al Casarano

Successo importante per l’Avimec Volley Modica fuori casa mentre prosegue il momento no in casa Leo Shoes Casarano che nel nuovo anno solare ha conosciuto, finora, solo risultati negativi e sfortune.

Anche la trasferta modicana non ha riservato buone nuove agli ospiti che, dopo un inizio incoraggiante e foriero di felici presagi, sono ritornati ad avere un gioco balbettante e a cadere nei soliti errori e nelle ormai solite incertezze che l’hanno portata a conoscere la quarta sconfitta consecutiva.

Dall’altra parte della rete un Modica agguerrito con la voglia di continuare a far leva sul fattore campo che tanti punti ha fruttato al sestetto della Contea.

L’inizio della sfida è equilibrato con una fase di cambio palla più o meno fluida per entrambe le squadre; l’allungo decisivo lo firma la formazione ospite grande ad un’incredibile serie al servizio di Peluso che permette ai suoi di solcare un vantaggio cospicuo che segna le sorti del parziale di apertura (16-25).

Conquistato il vantaggio, in casa Leo Shoes si spegne la luce: Modica via via alza il livello del gioco e mina le certezze degli avversari che vanno spegnendosi perdendo lucidità ed efficacia.

I ragazzi di Coach D’Amico conquistano dapprima la parità (25-19) e poi, trascinati da un Martinez in stato di grazia e da un’efficiente coppia di centrali, continuano a martellare gli avversari che non riescono ad opporre un’adeguata reazione: anche il terzo set sorride ai padroni di casa che si trovano così a condurre per due a uno (25-20), ribaltando l’iniziale situazione di svantaggio.

L’avvio del set successivo sembra ridare ossigeno e fiducia alla Leo Shoes che accumula un vantaggio di ben sei lunghezze: anche in questa situazione riappaiono i mostri tra le fila di Torsello e compagni che dilapidano il vantaggio e danno via libera ad un’Avimec Volley Modica brava a rimanere in scia a compiere la zampata decisiva per chiudere set e match in proprio favore (25-22).

