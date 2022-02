Tonno rosso non tracciato sequestrato dalla Finanza

Due settimane di ispezioni della Guardia Costiera per un’operazione denominata “Sirio” che ha interessato le provincie di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa, mirata al controllo sulla filiera della pesca con l’obiettivo di verificare la cattura, la detenzione e la commercializzazione di specie non rispondenti alla taglia minima biologica di riferimento, con particolare attenzione al pesce spada, in questo periodo dell’anno tutelato da regolamenti nazionali e comunitari al fine di favorirne la riproduzione per evitarne l’estinzione nel Mediterraneo.

L’intera operazione ha portato al sequestro di circa 10 tonnellate di prodotto ittico, di diverse attrezzature di pesca illegalmente detenute ed utilizzate dai pescherecci controllati e l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 52 mila euro

