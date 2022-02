Scicli. Usava il contrassegno disabili di un parente defunto

Stalli riservati ai disabili, nuova stretta della polizia municipale a Scicli. Nella prima settimana di febbraio sono stati controllati circa 150 veicoli, elevati 111 verbali, ritirata una patente di guida, sanzionati 7 automobilisti che circolavano con la revisione scaduta e un automobilista che circolava privo di copertura assicurativa.

E’ stato sanzionato, inoltre, un automobilista per aver utilizzato impropriamente il contrassegno disabili (l’assegnatario era defunto) e sanzionati 11 veicoli per sosta in spazi riservati ai disabili.

