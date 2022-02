Consorzio Bonifica di Ragusa. Cassazione: 80 licenziamentii

Che grande strategia quella del Consorzio e di chi lo governa! Quella di autoamputarsi nelle proprie finalità istituzionale già a partire dai prossimi giorni e di esporlo per l’ennesima volta al triste gioco dell’opinione pubblica di gingillarsi in una delle tante narrazioni negative. Le amministrazioni e i direttori che sono suceduti in questi anni, quindi l’Amministrazione regionale e quella consortile, si sono ostinati ad opporsi per via legali nei confronti di questi lavoratori ora licenziati, portando il contenzioso legale a livelli insostenibili e a discapito delle attività istituzionali.

Di quanto sta succedendo al Consorzio – aggiunge il sindacalista modicano – ha responsabilità l’attuale direttore e l’attuale commissario straordinario per comprovata incapacità a gestire problematiche di siffatta entità. Quando avvengono licenziamenti di lavoratori in un ente quale il consozio vi è quasi sempre il fallimento della sua gestione. Ne sono prova le tantissime criticità organizzative e di lavoro che da anni non hanno e non trovano soluzione. Ma non vanno sottaciuto che altre responsabilità ricadono sui parlamentari regionali di maggioranza del territorio, che non hanno saputo esprimere le esigenze del territorio e di questi lavoratori. È responsabile il Governo regionale che, col solito stile quasi quinquennale che lo connota rispetto ai problemi della Sicilia, è tranquillamente riuscito a non fare niente, ha la colpa maggiore se 80 famiglie non avranno di che sostenersi economicamente e se i servizi non potranno essere garantiti; ha colpe l’Assessorato regionale all’Agricoltura la cui incidenza rispetto al problema particolare di questi lavoratori e delle ataviche distorsioni organizzative dell’ente ha solo marcato il comportamento di non considerarle.

Per riportare l’Ente in una condizione di normale assolvimento istituzionale chiediamo ai Parlamentari regionali e ai Sindaci di partecipare all’incontro che indiremo la settimana prossimaa per riuscire insieme a loro di definire un percorso di recupero occupazionale di questi lavoratori, partendo da una reale ipotesi di stabilizzazione che la Flai ha già proposto nel corso dei tavoli di confronto tenutisi. Invitiamo inoltre i Sindaci a far sentire la loro voce perché sui loro territori si riversera la notevole contrazione dei servizi.

Ancora pensiamo – conclude Terranova – sia possibile dare certezze e futuro a questi lavoratori e al consorzio, ma per raggiungere questo obiettivo si dovrà lavorare seriamente”.