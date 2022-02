Ragusa. Gaetano Gebbia nominato esperto in ambito sportivo

Con determinazione sindacale n. 5 del 3 febbraio 2022 è stato conferito al Prof. Gaetano Gebbia docente di teoria e metodologia dell’insegnamento sportivo per varie federazioni sportive, l’incarico, a tempo determinato, di esperto estraneo all’Amministrazione, per mesi undici (febbraio- dicembre 2022).

“D’intesa con l’assessore allo sport Eugenia Spata – spiega il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – ho conferito incarico di esperto al prof. Gaetano Gebbia, docente di teoria e metodologia dell’insegnamento sportivo, con consolidata esperienza federale e in varie società sportive. L’incarico prevede un compenso lordo di €1.040 al mese. Il prof. Gebbia collaborerà con l’Assessorato allo Sport alla progettazione, organizzazione e gestione dell’attività formativa in ambito sportivo, ed avrà in particolar modo il compito di curare la riattivazione e rifunzionalizzazione della Scuola dello Sport, di cui il Comune ha rilevato la gestione dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e che è attualmente oggetto di importanti interventi di manutenzione straordinaria. La Scuola dello Sport, sita in luogo ad alta densità di impianti sportivi, è dotata di ampio auditorium, sala conferenze, palestre e spazi espositivi, ed ha tutte le potenzialità per diventare un polo per la divulgazione dello sport e dei suoi valori, e per la formazione di nuove figure professionali in ambito sportivo.”

