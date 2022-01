Il Cyrano di Joe Whrite girato anche a Scicli, a marzo al cinema

Dopo essere stata sede principale della serie che ha avito come protagonista il Commissario Montalbano “figlio” di Andrea Camilleri, nella Scicli è stata set cinematografico per le scene finali del Cyrano di Joe Wright.

Il lungometraggio sarà nei cinema dal prossimo 3 marzo.

A fare da sfondo la chiesa matrice di San Matteo così come Noto entrambe set del film ambientato nella Francia del Seicento. Per settimane, a partire dal mese di dicembre del 2020, i camion della troupe si sono stabiliti nella Val di Noto, patrimonio dell’Unesco, per girare.

In questa versione il protagonista è Peter Dinklage – pluripremiato attore, vincitore di quattro Emmy e un Golden Globe per Il Trono di Spade -, mentre Haley Bennett (I magnifici 7, Le strade del male) veste i panni del suo amore inarrivabile, Rossana.

Del cast fanno parte anche Kelvin Harrison Jr. (Luce, Waves) nella parte di Christian, Bashir Salahuddin (Top Gun: Maverick) nel ruolo di Le Bret e Ben Mendelsohn (L’ora più buia) che presta il volto a De Guiche. Prodotto da MGM e Working Title Films, Cyrano arriverà nelle sale italiane distribuito da Eagle Pictures.

Il lungometraggio, che sarà al cinema dal 3 marzo, trae ispirazione dal celebre testo teatrale di fine ‘800 scritto da Edmond Rostand.

