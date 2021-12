Salvatore Buttiglieri, campione ragusano di motocross al Comune

Tredici anni ed è già autentico campione di motocross. Parliamo del ragusano Salvatore Buttiglieri con la passione innata per le moto e per la specialità del motocross in particolare, trasmessagli dal papà Diego, che sta facendo parlare di sé nel mondo delle giovani promesse della disciplina sportiva. Il club Celestini di Roma che lo ha voluto nella propria squadra ha infatti apprezzato il talento di Salvatore che ha la fortuna oggi di potersi allenare con i grandi campioni del motocross. Tra i successi registrati nelle gare di quest’anno si registra un 4° posto nella gara regionale di super mare cross ed un 5° posto nella competizione internazionale di super mare cross svoltasi a Taormina il 5 dicembre scorso.

L’Amministrazione comunale, alla luce dei brillanti risultati raggiunti, su segnalazione del consigliere comunale Carmelo Anzaldo, ha voluto ricevere al Comune, Salvatore Buttiglieri accompagnato dal papà Diego.

Al giovane campione ragusano di motocross il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo sport Eugenia Spata, presente consigliere Anzaldo, hanno rivolto i complimenti per i brillanti risultati conseguiti e consegnato una targa come riconoscimento per l’impegno dimostrato nella disciplina sportiva.

