Code per il drive in. Disponibili solo 400 tamponi

Verso le 13,00 una lunga coda di automobili ha intasato la carreggiata in direzione del centro vaccinale Beneventano di Modica. Mentre risulta che i tamponi disponibili sono 400, non uno di più. Anche l’entrata all’Hub vaccinale è stata chiusa anzitempo, poco prima delle 13, 00, per la presenza di una lunga fila di persone affluite all’interno del centro. Tra l’altro è emerso per quanto concerne la dose Booster (3^ dose) che saranno respinti tutti coloro che non abbiano fatto trascorrere almeno 5 mesi dall’ultima somministrazione.

Salva