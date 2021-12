Anffas. A Modica convegno sulla disabilità

Convegno: Dal progetto di vita globale e individuale, al Durante e dopo di noi: Un connubio perfetto per una vita di qualità.�

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON #DISABILITÀ 2021

Venerdì 3 Dicembre a Modica nella sala conferenze dell’Hotel Borgo Don Chisciotte, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, si terrà un convegno organizzato da Anffas nazionale e regionale in collaborazione da A.S.S.O.D., con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato alla Famiglia e Assessorato alla Salute – il supporto del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo e la partecipazione dell’Asp 7 Ragusa.

Sono previsti numerosi interventi di esperti del settore, istituzioni, volontari e famiglie per costruire un articolato momento di confronto e riflessione sul “progetto di vita” e sulla necessità di stimolare proficue sinergie tra tutti gli attori coinvolti nella buona riuscita dei percorsi “Durante e dopo di noi”.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo presente al link seguente: https://it.surveymonkey.com/r/QR26W6Z

La partecipazione in presenza, nel rispetto del protocollo anti covid-19, è garantita per un massimo di 100 persone (2 volontari per associazione). Per accedere sarà necessario esibire il proprio Green Pass.

