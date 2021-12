Csen Ragusa. Tiro a segno,prosegue l’attività della Tots Academy

Prosegue in maniera incessante l’attività della Tots Academy Asd che, domenica scorsa, presso lo Sniper Club di Pedalino, ha tenuto l’ultima sessione di allenamento collettivo per il 2021 sotto la guida esperta dell’istruttore Giovanni Rosso che è anche fondatore della Tots Academy. L’appuntamento è stato portato avanti nell’ottica del tiro a segno in sicurezza e con passione. Si sono ritrovati alcuni degli atleti di primo e secondo livello, ovviamente tesserati con la società e con il Csen, nel pieno rispetto delle vigenti normative anticovid. L’allenamento si è svolto presso una delle aree attrezzate messa a disposizione dal presidente dello Sniper club, Paolo Canzonieri Meli. “Questo è stato – spiega Rosso – l’ultimo appuntamento per il 2021 per quanto riguarda gli allenamenti collettivi. La nostra attività proseguirà con altri workshop base ed avanzati rivolti, come sempre, a neofiti che intendono avvicinarsi a questo mondo oltre che agli atleti che hanno già frequentato i workshop base”. “Sempre molto interessanti le iniziative proposte dalla nostra Asd – afferma il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – e siamo certi che il 2022 sarà una stagione ricca di novità sportive e formative sempre all’insegna della sicurezza e del sano spirito sportivo. Facciamo i complimenti a Giovanni Rosso e ai suoi ragazzi per la capacità che hanno di rendere questa disciplina sempre più appassionante e coinvolgente”.

Salva