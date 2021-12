Modica. Mostra per i 15 anni del Quasimodo: si inaugura la mostra

Prende il via il ciclo di eventi per la ricorrenza dei 15 anni del Caffè Letterario “S. Quasimodo” di Modica. Giovedì 9 dicembre si inaugura infatti una Mostra illustrativa, curata da Grazia Dormiente, Guido Cicero, Antonino Giurdanella e Carmelo Di Stefano, alle ore 17.00 presso il Palazzo dei Mercedari, e si potrà visitare dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 fino al 6 gennaio 2022.

Dopo il taglio del nastro, interverranno il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, i già sindaci di Modica, Antonello Buscema e Piero Torchi. Modererà la serata Maria Monisteri, Assessore alla Cultura del comune di Modica.

La cerimonia inaugurale vedrà anche collegamenti in video messaggio con Alessandro Quasimodo, regista e comunicatore di poesia, Filippo Lui, pianista, compositore di Mantova, autore di colonne sonore per il Cinema e il Vaticano, arrangiatore e pianista di moltissimi artisti nazionali e stranieri, tra i quali Rita Pavone, George Merk, Lucio Dalla e Alex Bartlett, Tm Stevens, Pietruccio Montalbetti, Max Gazzè, Rick Wakeman con Vivaldi Metal Project e Andrea Morricone.

Porteranno il loro messaggio augurale anche il Presidente della Fondazione “Naji Naaman” del Libano, umanista, scrittore e promotore culturale, che ha intrapreso rapporti di collaborazione con il Caffè Letterario Quasimodo a seguito del recente Premio assegnato al suo Presidente Domenico Pisana; e ancora Giovanni Firera, laureato in sociologia, Presidente dell’Associazione Vitaliano Brancati di Torino, e dal 203 al 2007 membro del consiglio nazionale della Federazione nazionale della Stampa, nonché vice presidente dell’associazione “Panafricando”, che raggruppa 15 Paesi africani, carica ricevuta in questi giorni.

In programma anche i saluti di Giorgio Gregorio Grasso, critico e storico dell’arte, di Antonio Licata, scrittore, saggista e Presidente Università Popolare di Palermo, e di Lorenzo Spurio, Presidente dell’Associazione culturale “Euterpe” di Iesi (Ancona), nonché scrittore e critico letterario che ha pubblicato varie opere in volume, su rivista, in antologie.

Le conclusioni della cerimonia inaugurale saranno tratte dal Presidente del Caffè Quasimodo, Domenico Pisana.

