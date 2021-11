Aperto il bando per la messa in sicurezza di edifici scolastici

“Ho ritenuto opportuno inviare ai sindaci del nostro territorio e al commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, una lettera per rappresentare loro la possibilità di accedere al bando per la ripartizione delle risorse dell’8 per mille finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici. Un tema molto sentito dal nostro governo per dare risposta alle esigenze avvertite dagli enti locali che spesso faticano a reperire risorse destinate a tali finalità.” E’ quanto riferisce la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, Marialucia Lorefice (m5s), che spiega:

“Da oggi e sino al 22 dicembre ogni ente locale potrà presentare richiesta di finanziamento per un singolo progetto e per un importo complessivo massimo di 400.000 euro, al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-8-x-mille.shtml

Possono essere realizzati interventi conseguenti a episodi certificati di crollo di solai e controsoffitti oppure conseguenti a eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili, ma anche interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, disposta da Autorità competente e, infine, interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell’attività didattica.

Per la valutazione delle domande – precisa Lorefice – si terrà conto del numero di studenti presenti nell’edificio scolastico, della vetustà dell’edificio stesso e della tipologia di interventi da realizzare.

Inoltre, le graduatorie saranno redatte da Ministero dell’Istruzione per aree geografiche.

Un’opportunità da cogliere al volo per garantire ai nostri studenti e al personale scolastico la permanenza in edifici sicuri e confortevoli.” Conclude Lorefice

