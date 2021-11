Episodi inquietanti a Vittoria. Intervento del Sindaco Aiello

“Accadono fatti inquietanti che turbano la serenità dei cittadini e anche degli amministratori.

La sparatoria di ieri sera, afferma il Sindaco Francesco Aiello, nel corso della quale è stato ferito un uomo che subito dopo il ricovero ospedaliero è stato sottoposto ad intervento chirurgico e adesso si trova in rianimazione, è il segnale di un malessere che va prontamente individuato, studiato e affrontato con tutti i mezzi e gli strumenti leciti di cui disponiamo.

Sono in corso le indagini per fare luce sul gravissimo episodio e confido nell’esperienza e nella competenza dei carabinieri che indagano, ma ciò non basta a tranquillizzare quanti si rendono conto che in qualunque momento e in qualunque quartiere di Vittoria, ci si può trovare di fronte a gente che spara. Inoltre, sempre ieri sera, una misteriosa esplosione, di cui ancora non si conosce la natura, ha ulteriormente scosso i cittadini.

Per questi motivi sarebbe opportuno, a mio avviso, affrontare l’argomento nel corso di una riunione per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata per affrontare, insieme alle parti sociali, il delicato problema. La nostra città ha bisogno di una vasta rete di telecamere di videosorveglianza, e, se dovesse servire, anche dell’utilizzo di droni.

Sono certo che la mia richiesta, sarà attentamente valutata e seriamente presa in considerazione”. Questa la dichiarazione di Francesco Aiello, sindaco di Vittoria, subito dopo avere appreso di quanto accaduto ieri sera, intorno alle 19,30, tra le vie Rosolino Pilo e Farini.

