FP Cgil. Comune di Ispica, stato di agitazione del personale

L’assemblea del personale dipendente del Comune di Ispica ha deliberato all’unanimità lo stato di agitazione,

avanzando formale richiesta d’incontro, teso a ricercare soluzioni condivise relativamente alle problematiche contenute in una piattaforma rivendicativa, ampia e articolata.

La piattaforma, affermano dalla FP Cgil, è stata oggetto di un articolato dibattito svoltosi nell’aula consiliare di Palazzo Bruno e in particolare:

L’integrazione oraria al Personale dipendente part-time;

L’incremento esponenziale dei Carichi di Lavoro;

La mancata liquidazione delle somme afferenti al salario accessorio (limitatamente a FES e Straordinario 2020-2021, in quanto il periodo precedente è di competenza dei Commissari Liquidatori);

Il mancato reintegro delle somme trattenute erroneamente dall’Ente sul Fondo Efficienza Servizi.

Prima della trattazione degli argomenti, il Personale dipendente è stato informato sullo stato dell’arte delle trattative intercorse tra Amministrazione e Sindacati, sugli esiti degli incontri avuti con l’Ente che si sono caratterizzati per l’assenza di riscontri concreti rispetto alle problematiche dibattute con l’Amministrazione.

Il Personale dipendente ha posto l’accento sulla mancata liquidazione del salario accessorio maturato lamentando l’assenza di riscontri concreti. I lavoratori hanno sostanzialmente evidenziato il mancato riconoscimento economico delle retribuzioni accessorie di tutti gli Istituti contrattuali ricadenti sul Fondo Efficienza Servizi (FES) per l’anno 2020-2021 (Indennità di Turno, reperibilità, condizioni di lavoro, Specifiche Responsabilità, indennità riferita ai messi notificatori ex art.54, Progressione Orizzontale, Performance).

Sull’argomento salario accessorio, c’è da evidenziare altresì la questione relativa alla Costituzione del Fondo sullo straordinario, che nel corso degli anni è stato più volte ed erroneamente decurtato di circa €. 8.000, tale somma è quantificata sulla base della illegittima decurtazione del 3% annuo, a causa di un’errata interpretazione della norma, che prevedeva un prelievo una tantum, anziché ripetuto nei vari anni.

Tra gli argomenti posti all’ordine del giorno, la questione della mancata integrazione oraria al Personale Part-time, sebbene a metà giugno l’Amministrazione abbia assunto l’impegno di monitorare le risorse di Bilancio, esprimendo un certo ottimismo sulla concreta possibilità d’integrare l’orario di servizio ai 70 lavoratori Part-time, nei fatti non abbiamo alcuna riscontro.

Sempre sull’argomento integrazione oraria ai Part-time, dal dibattito con i lavoratori è emerso un forte dissenso sulla discrezionale assegnazione (non si conoscono i criteri di assegnazione, mai concertati), di ore integrative attraverso l’utilizzo del Fondo Pon Inclusivo (avviso 3 del 2016 destinato ai Servizi Sociali), ad un limitato numero di dipendenti.

La richiesta unanime dei lavoratori part-time, verso l’Amministrazione Comunale, è stata quella di includere specifiche risorse nell’ambito della Programmazione triennale del fabbisogno del Personale, tenendo conto dei risparmi derivanti dai numerosi cessati, pare circa 16 nel 2019, altrettanti per il 2020, mentre altri ne seguiranno per il 2021.In ultimo, ma non per importanza, i lavoratori reclamano la mancata erogazione dei buoni pasto dal 2013, pur in presenza di un atto d’indirizzo che istituiva tale prassi.

Evidenziata infine la disponibilità di far rientrare il provvedimento assunto dall’assemblea, in caso di riscontro formale alle richieste dei lavoratori.

