Bologna – Firenze con soli 3 minuti di ricarica!

Ormai non vi sono più dubbi sul fatto che nel settore dell’energia vi sia il bisogno di trovare soluzioni innovative e che utilizzino fonti rinnovabili. Con questo pensiero in mente, sono in tantissimi gli ingegneri ed esperti che ogni giorno lavorano su soluzioni tecnologiche all’avanguardia per migliorare il nostro domani. A questo punto serve solo dotarsi della migliore offerta luce per non rimanere a corto di elettricità.

Oggi, possiamo affermare che è stato fatto un passo in avanti nel campo della mobilità elettrica: la compagnia tech ABB ha recentemente creato un nuovo tipo di stazione di ricarica elettrica in grado di prestazioni a dir poco incredibili!

ABB: Chi sono e di cosa si occupano?

Giusto per farci un’idea di come opera la compagnia, ecco alcune informazioni chiave sul gruppo:

ABB è una compagnia tecnologica leader a livello globale che si occupa di stimolare la trasformazione della società e dell’industria tech per un futuro più produttivo e sostenibile. Con una dedizione per l’eccellenza che risale a più di 130 anni fa, il successo di ABB è dovuto ai suoi 105.000 talentuosi dipendenti in oltre 100 paesi.

Terra 360: tutto quello che può fare

Questa innovazione nel campo dell’energia potrebbe veramente accelerare il passaggio alle auto elettriche date le sue numerose caratteristiche. Vediamo di seguito cosa è in grado di fare Terra 360:

Compatto, potente e scalabile: Terra 360 rappresenta l’innovazione di ricarica ad alta potenza che rivoluzionerà il mercato delle stazioni di ricarica elettriche.

È la più potente al mondo: fornisce fino a 360 kW di potenza e una carica completa in meno di 15 minuti (100 Km di autonomia in 3 minuti di ricarica!).

Disponibile per tutti: Può caricare 4 auto contemporaneamente, può essere utilizzato sia per veicoli passeggeri sia per veicoli commerciali e supporta i maggiori standard di ricarica (CCS-1, CCS-2, CHAdeMO, AC Type-2).

User Experience eccezionale: Con il suo design accattivante e un’interfaccia utente semplice e intuitiva, Terra 360 fornisce all’utilizzatore un’esperienza di ricarica unica.

Un investimento intelligente e sostenibile: Terra 360 è la soluzione di ricarica più potente e compatta al mondo. Infatti, aiuta gli operatori delle reti di ricarica a distribuire molteplici stazioni e ad accelerare la transizione verso la mobilità elettrica del futuro.

La rivoluzionaria colonnina di ricarica arriverà negli Stati Uniti e in Europa a partire dalla fine del 2021. Invece, nelle regioni dell’Asia Pacifica e in America Latina sarà disponibile nel corso del 2022.

Per concludere, riportiamo di seguito le parole dello stesso Frank Muehlon, presidente della divisione E-mobility del gruppo ABB:

“I governi di tutto il mondo stanno pubblicando normative in favore dei veicoli elettrici e delle reti di ricarica per combattere i cambiamenti climatici: la domanda di infrastrutture di ricarica per EV, in particolare stazioni di ricarica che siano rapide, convenienti e facili da usare, è più alta che mai. Terra 360, con opzioni di ricarica che si adattano a una varietà di esigenze, è la chiave per soddisfare questa domanda e accelerare l’adozione della mobilità elettrica a livello globale.”

