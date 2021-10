Ministero del Turismo presentano ”Itinerari in Treno storico”

Favorire lo sviluppo di un nuovo modello turistico stabile e in connessione con altri servizi, abbinando il viaggio in treno d’epoca alla riscoperta delle eccellenze territoriali della provincia italiana. E’ questo, in sintesi, l’obiettivo del progetto denominato “Itinerari in Treno storico”, promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con Fondazione FS Italiane e in partnership con il tour operator Albatravel e Gambero Rosso.

L’iniziativa coinvolgerà agenzie di viaggio, stakeholder, stampa di settore e influencer che operano nell’ambito del turismo che, a bordo dei treni storici della Fondazione FS, avranno modo di partecipare a dei Fam Trip sulle più belle linee ferroviarie del Paese.

Il progetto è stato presentato alla stazione di Milano Centrale, a bordo della restaurata vettura Press&Conference della Fondazione FS, dal Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, dal Presidente Vicario della Fondazione FS, Liberio Andreatta, e dall’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Terzi. Presenti anche il Direttore Generale della Fondazione FS, Luigi Cantamessa, l’Assessore al Turismo della Regione Lombardia, Lara Magoni, il Presidente di Albatravel, Aldo Fabris, e il Presidente di Gambero Rosso, Paolo Cuccia.

“Un progetto lungimirante – ha detto il Direttore Generale della Fondazione FS, Luigi Cantamessa – attraverso il quale è nostra intenzione far conoscere le potenzialità del turismo ferroviario ai principali tour operator nazionali e internazionali. L’obiettivo della Fondazione FS è di incrementare ulteriormente l’offerta dei treni charter sul territorio italiano, articolata su vari segmenti dalle classiche Centoporte trainate da locomotive a vapore fino ai lussuosi Elettrotreni Rapidi recentemente restaurati, al fine di promuovere un nuovo modo di fare turismo, colto e raffinato, e conseguentemente venire incontro alle esigenze dei viaggiatori del futuro”.

I Fam Trip proseguiranno fino al prossimo mese di novembre e interesseranno 7 regioni italiane: la Lombardia (itinerario Milano Como 9 ottobre e Milano – Paratico Sarnico 20 novembre), il Piemonte (itinerario Torino – Canelli 15 e 16 ottobre); la Toscana (itinerario Siena – Monte – Antico – Asciano 22 e 23 ottobre); la Sicilia (itinerario Ragusa – Siracusa 27 e 28 ottobre); la Campania (itinerario Napoli – Pietrelcina 4 e 5 novembre); la Sardegna (itinerario Cagliari – San Gavino 11 e 12 novembre); Abruzzo (itinerario Sulmona – Pescocostanzo 17 e 18 novembre).

