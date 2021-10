Ragusa in Movimento. Cade ramo da villa Margherita sull’asfalto

“Più volte abbiamo chiesto attenzione nella cura del verde sia per assicurare il decoro quanto per ragioni di sicurezza. Ci è stato risposto, dall’ente di palazzo dell’Aquila, che l’area da curare sul territorio comunale è particolarmente estesa e che quindi non si può seguire tutto. Bene. Ma almeno ci si adoperi per quanto riguarda l’aspetto legato alla sicurezza. Episodi come quello di oggi non devono assolutamente ripetersi”. E’ quanto afferma il presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, dopo che, per il forte vento di queste ultime ore, si è staccato il grosso ramo di un albero piantumato sul bordo laterale di villa Margherita, finendo sull’asfalto di via Palermo. “E per fortuna – aggiunge Chiavola – non transitavano auto. Perché altrimenti qualcuno si sarebbe potuto fare male. Chiediamo all’assessore al ramo, Giovanni Iacono, di mettersi al lavoro in maniera più proficua perché questi episodi in una città come la nostra non dovrebbero accadere”.

