Pozzallo, spiagge sicure. Sottoscrizione protocollo Prefettura

Presso la Prefettura di Ragusa alla presenza dei vertici delle Forze di polizia territoriali, il Prefetto Giuseppe Ranieri ha sottoscritto il protocollo d’intesa “Spiagge sicure 2021” con il Sindaco di Pozzallo.

La firma del suddetto protocollo segue l’ammissione al finanziamento, da parte del Ministero dell’Interno, del progetto presentato dal Comune di Pozzallo nell’ambito delle iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione (“Spiagge sicure 2021”).

Si tratta di un finanziamento che attinge alle risorse destinate al “Fondo per la sicurezza urbana”, istituito dall’art. 35-quater del D.L. n.113/2018, riservato ai primi 100 comuni litoranei per numero di presenze in strutture ricettive in base ai dati ISTAT relativi al 2019 che presentino le seguenti caratteristiche:

• non essere capoluogo di provincia;

• popolazione non superiore a 50 mila abitanti alla data del 1° gennaio 2020;

• non essere stati destinatari di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell’interno.

La sottoscrizione del suddetto protocollo, predisposto a garanzia dei rispettivi e reciproci impegni assunti dalle Amministrazioni firmatarie nell’ambito del progetto ammesso a finanziamento e in relazione all’attuazione delle misure di prevenzione e contrasto sopra citate, darà l’avvio all’esecuzione del progetto stesso che prevede, tra l’altro, l’installazione di alcune telecamere mobili occultabili attraverso le quali sarà possibile rendere più incisivi i controlli nelle zone maggiormente interessate dai suddetti fenomeni illegali.

