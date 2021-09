Monterosso. Il rito della benedizione delle mamme in attesa

Con la benedizione delle mamme in attesa, in programma oggi, dopo la celebrazione eucaristica delle 19, proseguono, a Monterosso Almo, i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Bambina. Il rito odierno caratterizza, nello specifico, il carisma di cui è espressione il simulacro considerato che, oltre alla Vergine in tenera età, l’altro elemento che lo compone è rappresentato da Sant’Anna, madre di Maria. Sarà il sacerdote Giovanni Piccione a presiedere la santa messa. Ieri, invece, la santa messa è stata presieduta dal sacerdote Mauro Nicosia mentre lunedì scorso era stato il sacerdote Franco Ottone a celebrare la funzione religiosa vespertina, sempre nella chiesa di San Giovanni Battista che sta ospitando le celebrazioni in questione. Che proseguiranno domani, giovedì 30 settembre, con la giornata eucaristica che sarà caratterizzata dalla santa messa delle 19 mentre l’omelia con riflessione mariana sarà tenuta dal diacono Giovanni Agostini. E’ opportuno ricordare che, ogni sera, sino a sabato, alle 18,30 ci sarà la recita del Rosario. Venerdì 1 ottobre, alle 17,30, è prevista altresì l’adorazione eucaristica a cura del gruppo Rinnovamento nello spirito mentre alle 19 si terrà la santa messa con omelia caratterizzata dalla riflessione mariana tenuta anche in questo caso dal diacono Giovanni Agostini. Alle 21, in piazza Rimembranza, lo spettacolo musicale a cura dell’Amministrazione comunale.

