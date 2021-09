Messa in sicurezza via Fieramosca a Ragusa. Parla Giuffrida

“Come chiarito in Consiglio comunale – dichiara l’assessore del comune di Ragusa Gianni Giuffrida -, la realizzazione dei marciapiedi nel tratto finale di via Ettore Fieramosca rientra nella progettazione delle opere di interconnessione della metroferrovia previste dal bando Periferie. L’iter è attualmente in corso con le necessarie indagini geologiche. Mi stupisco quindi di come il consigliere Sergio Firrincieli pare non esserne a conoscenza, visto che l’incarico progettuale, comprensivo dei marciapiedi e delle opere di messa in sicurezza, è stato pubblicamente affidato lo scorso 5 maggio. Già quando sono stati eseguiti i primi, importanti, interventi in zona, con la rotatoria all’ingresso dell’Ospedale che ha risolto una situazione di pericolo che si perpetuava da anni, e i due interventi di pavimentazione lungo via Fieramosca, arteria stradale ormai fondamentale, abbiamo ribadito che il progetto sarebbe stato completato, come infatti sta accadendo. È prevista, infatti, la creazione di un’altra rotatoria per mettere in sicurezza l’attuale svincolo di Catania, di una strada con corsie separate, di un sottopasso e dei relativi marciapiedi. Non appena ci sarà presentato il progetto esecutivo andremo in gara.

Verrebbe quindi da pensare che il consigliere grillino Firrincieli o non conosca i progetti per la zona e i relativi atti ufficiali già pubblicati, o voglia intestarsi interventi già avviati così da poter ambire a future rivendicazioni. È giusto quindi che i cittadini che hanno sottoscritto la petizione conoscano la realtà dei fatti. Alla luce degli interventi già effettuati, non credo ci possano essere dubbi su quanto consideriamo importante quell’area di ingresso alla città e di collegamento al Giovanni Paolo II”.

