A Comiso si pulisce l’alveo del fiume Ippari

Pulizia dell’alveo del fiume Ippari. “Da luglio all’opera per agevolare il flusso delle acque piovane”. “Come ogni anno – spiega l’assessore all’ambiente del comune di Comiso Biagio Vittoria – poniamo immediatamente in essere tutti gli interventi utili e necessari per arginare ogni possibile conseguenza causata da bruschi fenomeni piovosi. I cambiamenti climatici ci hanno purtroppo abituati, da qualche anno a questa parte, a vere e proprie bombe d’acqua che arrivano tumultuose e tempestose, mettendo a dura prova quelle che sono le normali capacità reattive del nostro territorio. Già dalla fine di luglio, quindi,- conclude l’Assessore – le squadre e i mezzi sono al lavoro per liberare l’alveo del fiume per agevolare l’eventuale deflusso delle acque piovane”.

