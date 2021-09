Il cantautore Silvio Rodriguez dona ricavi concerto a Cuba

Il cantautore cubano Silvio Rodriguez ha donato il ricavato di un concerto tenutosi domenica in occasione del centenario del Partito Comunista di Spagna, la cui esibizione è stata definita eccezionale. L’esibizione, precede quella di martedì e sabato prossimi, giorni in cui Silvio Rodríguez sarà al Wizink Center di Madrid, in due recital, il cui ricavato sarà devoluto all’acquisto di medicinali per il sistema sanitario pubblico cubano. Medicuba-Spain, uno dei gruppi membri del Movimento Statale di Solidarietà con Cuba , incaricato di elaborare la donazione, ha riferito che i fondi raccolti da Silvio saranno utilizzati per l’acquisto di medicinali, soprattutto antibiotici, antipiretici e antinfiammatori . Da parte sua, il presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha ringraziato oggi Rodriguez per il suo gesto di solidarietà nel donare i proventi delle sue esibizioni a Madrid. Il presidente cubano ha detto di aver ricevuto quelle che ha definito testimonianze molto commoventi del concerto, di cui ha detto, Silvio saprà sicuramente a cosa si riferiva. Le esibizioni di Rodriguez a Madrid sono state contestate duramente dall’estrema destra spagnola e di origine cubana, che ha cercato di farle annullarle, a causa dei legami del cantautore con la Rivoluzione cubana.

