Deliberata dalla Giunta Regionale la perimetrazione delle Zone Franche Montane di cui alla legge voto regionale n. 641 del 17 dicembre 2019, da sottoporre al Parlamento della Repubblica. Per la provincia di Ragusa vi rientrano Giarratana, Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi. In altro passo avanti per una fiscalità di sviluppo per i nostri territori.

