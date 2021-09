Ciclismo: Giro di Sicilia. Come cambia la viabilità a Modica

Martedì 28 settembre è in programma la prima tappa del Giro di Sicilia di Ciclismo, “Avola-Licata”, che attraverserà la provincia di Ragusa e, quindi, anche il territorio di Modica.

La prima parte del territorio comunale interessata sarà quella che ricade sulla Sp. 66 e cioè Maganuco e Marina di Modica, da dove i ciclisti transiteranno intorno alle 11:50 per proseguire su territorio di Scicli.

La tappa, successivamente, tornerà a Modica e aggancerà i partecipanti sulla ex Sp. Sorda Scicli, intorno alle 12:10. I corridori arriveranno al Polo Commerciale (Via della Costituzione) ed imboccheranno Via Sacro Cuore. L’arteria sarà percorsa in senso vietato rispetto a quello in vigore, quindi raggiungeranno Piazza Libertà per innestarsi in Via Nazionale, da dove arriveranno nel centro cittadino. Il passaggio da Corso Umberto è previsto intorno alle 12:25. Da qui la comitiva andrà per Via Modica Ragusa e, quindi, procederà verso Ragusa Ibla.

In occasione dell’evento, il Comando di Polizia Locale, ha predisposto un piano di viabilità con divieto di sosta e rimozione forzata su tutte le arterie interessate dal passaggio dei ciclisti, dalle ore 8:30 alle ore 14:30.

La chiusura delle arterie indicate nella tappa avverrà intorno alle 11:00. Saranno interdetti tutti gli sbocchi, pubblici e privati, che siano strade, stradelle o varchi di abitazione.

Per la circostanza, il sindaco, Ignazio Abbate, ha emesso ordinanza di chiusura per il 28 settembre 2021, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ricadenti, ovviamente, nel territorio modicano, ad eccezione dell’Istituto Comprensivo “Carlo Amore” e del Circolo Didattico “Piano Gesù”.

Il Comando di Polizia Locale invita i cittadini alla collaborazione onde evitare sanzioni e rimozioni spiacevoli, per cui è auspicabile l’utilizzo di aree alternative per la sosta, rispetto a quelle soggette al transito del Giro di Sicilia.

Salva