Ruanda. Salva centinaia di Tutsi: condannato a 25 anni carcere

Il tribunale ruandese di Kigali ha condannato a 25 anni di carcere con l’accusa di terrorismo, il 67enne Paul Rusesabagina, ex manager di origine belga che ha ispirato il film “Hotel Rwanda”, sul genocidio dei Tutsi nel Paese africano. Il gestore dell’Hotel des Mille Collines, avrebbe salvato centinaia di persone della minoranza etnica Tsusi durante il genocidio nel paese africano, secondo la trama raccontata nel film, in cui è documentato il suo caso compiuto dal governo Hutu tra il 7 aprile e il 15 luglio 1994. Tuttavia, nei procedimenti legali contro di lui, l’Alta Corte di Kigali per i crimini internazionali e transfrontalieri ha dichiarato Rusesabagina, colpevole di aver formato e finanziato un gruppo armato illegale, appartenere a un gruppo terroristico. La sentenza è arrivata più di un anno dopo che l’ex arbergatore aveva fatto perdere le sue tracce mentre era in visita a Dubai per poi riapparire in manette in Ruanda, accusato di sostenere l’ala armata del gruppo di opposizione, il Rwandan Movement for Democratic Change. Il passaggio da figura celebre a nemico di stato è avvenuto mentre crescevano le sue critiche al governo del presidente ruandese Paul Kagame. Alcuni testimoni che hanno vissuto gli eventi narrati in Hotel Ruanda avrebbero messo in dubbio la versione e la veridicità dei fatti.

