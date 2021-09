Si è insediato il Consiglio Direttivo dell’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Ragusa

Nella prima seduta del Consiglio di giorno 15 settembre c.a., presso la sede dell’Ordine, si è riunito e insediato il Consiglio Direttivo per definire le cariche istituzionali.

Il Presidente uscente, del Consiglio Direttivo del Quadriennio 2017-2021 Dott. Agronomo Francesco CELESTRE, ha aperto la seduta e ricevuto dai neoeletti attestazioni di stima e di affetto per l’infaticabile spirito di servizio che ha offerto in favore della categoria nel Consiglio trascorso.

I neo Consiglieri: Dott. Agronomo Simone Areddia, Dott. Agronomo Giuseppe Dipietro, Dott. Agronomo Gaetano Alessandro Guarino, Dott. Agronomo Giuseppe Iacono, Dott. Agronomo Vincenzo Inì, Dott.ssa Agronomo Simona Noto, Dott. Agronomo Salvatore Occhipinti, Dott. Agronomo Giovanni Piccione, Agronomo junior Salvatore Licitra, hanno eletto alla carica di Presidente del suddetto Consiglio Direttivo il Dott. Agronomo Giuseppe Dipietro, il Dott. Agronomo Giuseppe Iacono è stato eletto Vicepresidente, il Dott. Agronomo Simone Areddia Segretario ed il Dott. Agronomo Gaetano Alessandro Guarino Tesoriere.

Il nuovo Consiglio nasce all’insegna del motto:” Novità e Continuità”, ciò per continuare il lavoro del precedente Consiglio presieduto dal Dott. Agronomo Francesco Celestre, ricco di attestazioni e risultati, ma con l’auspicio di immettere nuovi stimoli ed obiettivi riguardo le sfide che interessano la categoria degli Agronomi e Forestali, specialmente nel nostro territorio.

Il consiglio ha conferito alcune deleghe:

– Pari opportunità (Dott. Agronomo Simona Noto);

– Mondo della scuola e colleghi giovani (Dott. Agronomo Giovanni Piccione); – Rapporti EPAP (Dott. Agronomo Salvatore Occhipinti):

– Formazione (Dott. Agronomo Salvatore Licitra);

– Tecnici di campo e Marketing territoriale (Dott. Agronomo Vincenzo Inì).

Salva