La polemica. Il CdI del “Verga” di Modica si corregge. Riceviamo

All’indomani della notizia che riguarda la ricreazione dell’Istituto Verga di Modica e le polemiche sorte di conseguenza, riceviamo in redazione una richiesta di precisazione firmata dal rappresentante d’Istituto, Daniele Iozia.

“Buongiorno, mi chiamo Daniele Iozia e sono uno dei rappresentanti d’istituto dell’Istituto G. Verga di Modica, ancora in carica. Mi ha colto di sorpresa l’articolo di stamane sulla vicenda che, quest’anno, la merenda sarebbe dovuta essere consumata in bagno.

Dunque, pur avendo smentito il malinteso lungo tutto il pomeriggio e la serata di ieri ritengo doveroso farlo ulteriormente.

Riguardo la questione voglio precisare che i fatti sono diversi da quanto si capisce sui social. In particolare non potendo garantire la misura di distanziamento in classe, si darà la possibilità, a chi la richiederà, di uscire per andare in bagno e nel tragitto mangiare ciò che si acquisterà alla macchinetta o che si porterà da casa.”

Quindi nessuna ricreazione da effettuarsi in bagno ma solo nei corridoi esterni all’aula.

Daniele Iozia – Rappresentante d’Istituto Giovanni Verga

