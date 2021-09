Modica. Al “Verga” gli studenti mangiare il panino in bagno

“Per bere e mangiare si va in bagno uno alla volta per cinque minuti ciascuno al massimo”. È il diktat deciso dal Consiglio d’Istituto del “Verga” di Modica che avvierà le lezioni il prossimo 20 settembre. C’è malumore tra gli studenti che dovranno mangiare il panino in bagno visto che tra le altre decisioni è stata abolita la ricreazione. Non si potrà sostare nei corridoi.

Salve a tutti coloro che leggeranno questo post. Sono uno dei rappresentanti d’istituto ancora in carica.

Al presente screen allego sotto la spiegazione che, come spesso succede, è stata fraintesa ed esagerata dai ragazzi per la moltitudine di messaggi nella chat di gruppo.

Uno dei rappresentanti di istituto ha voluto chiarire la vicenda con un post:

”Riguardo alla questione – spiega – non potendo garantire la misura di distanziamento in classe, si darà la possibilità, a chi la richiederà, di uscire per andare in bagno e nel tragitto bere e mangiare ciò che si acquisterà alla macchinetta o che si porterà da casa”.

Salva