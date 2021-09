Calcio, Frigintini pareggia con il Licodia

E’ iniziato con un pareggio interno il percorso del Frigintini calcio Città di Modica nel campionato di Promozione girone D. Un 2-2 finale con lo Sporting Eubea che sta molto stretto ai rossoblù di mister Di Rosa che, invece, sono stati ad passo dalla sconfitta interna. Questo –tuttavia- è il calcio che ti punisce ad ogni minimo errore e non ti premia per tutta la mole di gioco e di occasioni create nel corso dei 90’. L’andamento della gara, quindi, che vede un sostanziale equilibrio nella fase iniziale salvo poi vedere i rossoblù quasi costantemente nella metà campo degli ospiti. La prima grossa occasione per i rossoblù si registra al 20’ quando Carlo Sella con un calcio di punizione riesce a superare il portiere ospite, ma sulla linea di porta è Grasso a salvare respingendo di testa il pallone destinato a terminare in fondo alla rete. Altra occasione con Noukri con un colpodi testa e pallone deviato miracolosamente in angolo dall’estremo difensore ospite. Al 41’ il vantaggio ospite con Marraffino e sorprende La Licata, dopo un errore di Assenza, dal limite dell’area di rigore. Proprio in chiusura altra occasione per pareggiare e questa volto sono Sangiorgio e Calabrese ad impostare l’azione e concludere in porta: anche questa volta sulla linea di porta è ben posizionato Grasso che respinge il pallone ed evita –in questo modo- il gol del pareggio. Si va al riposo sullo 0-1. Al rientro in campo stesso andamento del primo tempo con i rossoblù a fare gioco e gli ospiti ad agire in contropiede. Al 7’, tuttavia, Kevin Sangiorgio riesce a superare il proprio controllore e battere Mangione in uscita. Ristabilita la parità i rossoblù subiscono un altro evento negativo sotto forma dell’espulsione di Gigi Pianese per doppia ammonizione. I ragazzi in campo, comunque, sembrano non risentire dell’inferiorità numerica e al 22’ ancora Sangiorgio sfiora il gol del vantaggio. Lo stesso vantaggio fallito da Mattia Buscema che a sei metri dalla porta avversaria fallisce la deviazione dopo una bella azione sulla destra di Noukri. Ed invece al 36’ la nuova doccia fredda per l’undici locale, con il raddoppio dello Sporting Eubea ancora con Marraffino. Sembrava la fine, ma irossoblù non si arrendevano e continuavano a spingere nel tentativo di riequilibrare nuovamente il risultato. Ci riuscivano al 45’ in seguito alla concessione di un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un atterramento in area di Occhipinti. Il tiro dagli undici metri veniva trasformato da Militello. Poi gli ultimi assalti alla porta dell’Eubea per tentare in extremis il sorpasso, ma ciò non si verificava e il risultato finale vedeva le due formazioni ferme sul 2-2.

Frigintini: La Licata, Arrabito (41’ st. Iemmolo), Corallo (30’ st. Militello), Buscema (30‘ st. Pisana), Pianese, Assenza, Sangiorgio, Drago, Noukri, Calabrese (14’ st. Di Martino), Sella (23’ st. Occhipinti). A disp: Modica, Catrame, Macauda, Fornì, Catrame. All. Stefano Di Rosa.

Sporting Eubea: Mangione, Placenti (36’ Marchese), Dadone (30’ pt. Greco), Manuli, Grasso, Musumeci, Peri, Messina, Ilardo (30’ st. Calcagno), Marraffino (39’ st. Valerio), Cunsolo. A disp. Celano, Commendatore, Dorata, Lo Presti.

Arbitro: Salvatore Puglisi sezione Aia di Catania;

Assistenti: Fabrizio Narcisi (Agrigento), Giuseppe Guastella (Ragusa.

Reti: primo tempo. 41’ Marraffino; secondo tempo: 7’ Sangiorgio, 36’ Marraffino, 45’ Militello