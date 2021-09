Al via iscrizioni al Progetto “A scuola di Open Coesione”

“Sono stata felice di informare le scuole secondarie di secondo grado della nostra provincia, sull’opportunità di partecipare al bando indetto dal Ministero dell’istruzione per l’anno scolastico 2021-202 “A Scuola di OpenCoesione [ASOC]”, che promuove attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici anche attraverso l’utilizzo di open data e l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione”. E’ quanto afferma in una nota Marialucia Lorefice (m5s), presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, che spiega:

“Il percorso ASOC www.ascuoladiopencoesione.it riunisce, in un unico programma didattico: educazione civica, acquisizione di competenze digitali, statistiche e di data journalism, competenze trasversali quali sviluppo di senso critico, problem-solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e comunicative, integrandole con i contenuti delle materie ordinarie di studio.

Gli studenti sono, infatti, chiamati a costruire ricerche di monitoraggio civico a partire dai dati e dalle informazioni sugli interventi finanziati dalle politiche di coesione nel proprio territorio (disponibili sul portale www.opencoesione.gov.it), comunicandone i risultati e coinvolgendo attivamente la cittadinanza.

Un progetto – sottolinea la deputata – che ancora una volta punta a mettere la scuola al centro della comunità, per far sì che gli studenti sviluppino “la cittadinanza sociale”.

Tra i principali premi messi a disposizione delle scuole che realizzeranno i migliori lavori – prosegue – ci sono: un viaggio di istruzione a Roma collegato alla partecipazione all’evento finale di premiazione con visite presso sedi istituzionali, redazioni giornalistiche o luoghi di cultura; una visita guidata nella sede istituzionale del Senato della Repubblica a Roma; un viaggio di istruzione di due giorni a Bruxelles presso le istituzioni europee; incontri online di dialogo e confronto con referenti istituzionali di alto profilo “ASOC Talk”; iniziative online di formazione e intrattenimento personalizzate.

Per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto è necessario registrarsi sul sito www.ascuoladiopencoesione.it e inviare la candidatura utilizzando l’apposito form online disponibile sul sito web di ASOC.

Le candidature – precisa Lorefice – dovranno pervenire entro le ore 18.00 di mercoledì 20 ottobre 2021.

Mi auguro che le nostre scuole superiori partecipino a questa stimolante iniziativa, che può fornire ai nostri studenti un bagaglio di esperienze e conoscenze utili per il loro futuro.” Conclude la presidente.

