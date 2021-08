Ennesimo guasto elettrico a Marina di Modica

Negli ultimi quindici giorni Marina di Modica è stata interessata da diversi guasti elettrici, in particolare ad essere interessata ripetutamente Via Andrea Doria. Attualmente in questa via risulta attiva solamente l’illuminazione pubblica, mentre le abitazioni private sono totalmente al buio. Sul sito di e-distribuzione sono circa 180 le utenze in prive di energia elettrica.

L’attuale guasto dura da circa due ore, infatti il primo blackout si è verificato alle 20.45, mentre il secondo alle 21.15.

La mancanza di energia elettrica è un disservizio che Marina di Modica, da poco bandiera blu, non può permettersi visto che nel mese di agosto vi è una alta concentrazione di villeggianti e turisti.

