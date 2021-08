A Monterosso Almo la 19ᵅ cronoscalata “Memorial Cannarella”

Si è svolta sabato 31 luglio a Monterosso Almo la 19ᵅ edizione della cronoscalata “Memorial Cannarella”, valida altresì come prova nazionale di categoria; ad organizzare la gara ciclistica è stata la “Gscd Almo 1966” con a capo il presidente Giuseppe D’Aquila, mentre a rilevare i tempi e stilare le classifiche sono stati i cronometristi dell’Asd “Hyblea” di Ragusa.

Diversi sono stati i giovani ciclisti, provenienti da ogni parte d’Italia, che hanno partecipato all’evento sportivo, volto a ricordare la figura di Giovanni Cannarella che ha fatto la storia del ciclismo ibleo e siciliano, trasmettendo alle nuove generazioni la passione per il ciclismo, intesa come divertimento.

La partenza è stata data dai cronometristi di Ragusa nei pressi del Campo sportivo di Monterosso Almo con countdown scandito ai singoli ciclisti, come prevede del resto ogni cronoscalata, l’arrivo è stato posto dopo Km 6,600 in località Monte Lauro.

Nella categoria Allievi maschile i ragazzi dell’associazione Gscd Almo 1966, sono saliti su tutti i gradini del podio: a tagliare per primo il traguardo è stato Luca Brancato che ha bloccato i cronometri in 13’25”17 con una media di Km/h 29,5; al secondo posto si è piazzato, Diego Catalfamo con un ritardo di 9”69; mentre al terzo posto è finito Giuseppe Alessandro Carmeni con il tempo di 13’35”14.

Nella categoria Allievi donne, Concetta Bonelli dell’associazione G. Caruso di Noto, è salita sul più alto gradino del podio con il tempo di 16’59”73 con una media di Km/h 23,3.

Nella categoria, Juniores Uomini, Andrea Alfio Bruno Di Misterbianco del Team F.lli Giorgi ha bloccato i cronometri 12’26”51 prestazione che gli è valsa anche la vittoria come miglior crono visto che è risultato il miglior tempo della giornata realizzato percorrendo il tracciato ad una media di Km/h 31,8. Al secondo posto si è piazzato Carlo Sciortino di Bagheria dell’Asd Marco Pantani Official Team con il tempo di 12’33”39, mentre l’ultimo gradino del podio è andato a Diego Ressi di Barchi in provincia di Mantova del Team F.lli Giorgi con 12’42”13.

Nella categoria Under 23 è salito sul più alto gradino del podio, Stefano Masoni dell’Asd Cycling Team Nial Nizzoli con il tempo di 13’24”58 che ha percorso il tracciato ad una media di Km/h 29,5; al secondo posto si è classificato Carmelo Lombardo dell’Asd Velo Racing Palazzago con il tempo di 13’27”94; mentre sull’ultimo gradino del podio è finito Raffaele Vaneri dell’Asd Cycling Team Nial Nizzoli con il tempo di 13’36”66.

