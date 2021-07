Ricordi ed emozioni dei “ragazzi” della 5^ C

Tanti Ricordi e tante emozioni, ma soprattutto una grande gioia. Questo è quanto è avvenuto ieri sera alla Corte dei Semplici, un incantevole locale nelle campagne modicane. “Sono trascorsi un botto di anni (non diciamo esattamente quanti) altrimenti, anziché sentirsi “diversamente giovani” qualcuno si sentirà “anziano” e non sarebbe giusto. Incontri sporadici con qualcuno – dicono gli interessati, ma poi nulla. Eppure la 5^ C dell’Istituto Tecnico per Geometri “Archimede” di Modica, è rimasta nei pensieri di molti, anche dei professori, perché era famosa all’interno dell’Istituto tecnico. Famosa perché è stata come una grande famiglia, unita, compatta, anche nelle decisioni; è stata l’occasione per tutti di ripercorrere alcuni momenti vissuti nei banchi di scuola e potere raccontare stralci delle proprie storie di vita professionale e di obiettivi raggiunti”, ma soprattutto quello che si “combinava” in classe. L’idea di questa “rimpatriata” è nata principalmente per ricordare un caro compagno, oltre che un grande amico scomparso qualche mese fa, Enzo Arena, uno di quelli che si spendeva in classe per gli altri anche a suo discapito, un amico che non si può dimenticare! Come se gli anni non fossero mai trascorsi, eppure guardandosi bene in faccia, ne sono passati tanti, ma questo non ha placato lo spirito e la caparbietà di ognuno di loro. Le burlate di sempre, le finte positività al Covid, per cercare di creare scompiglio, (anche se tutti erano stati vaccinati e con il green pass nelle mani) giusto per rispettare le norme anti covid. Momenti come questi ti fanno capire quanto sia bella l’amicizia, quella sincera, perché anche a distanza di tempo capisci che quello che è stato può rimanere indelebile nel tempo. Alla fine, si è rinnovato l’impegno a incontrarsi ancora una volta, per rivivere quei momenti vissuti ieri sera, immensi ma soprattutto belli.

foto di Lara Cicciarella

