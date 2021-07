Strisce blu e multe a Modica. Nino Gerratana scrive al sindaco

“Illustrissimo Sign. Sindaco Ignazio Abbate in qualità di CITTADINO MODICANO prima e di ex amministratore dopo, con la presente nota vorrei porle delle piccole considerazioni che sono grandi problemi per i cittadini automobilisti Modicani e non. Da circa 1 settimana gli operatori “ausiliari del traffico” in forza alla nuova azienda che gestisce i parcheggi a “zona blu” hanno avuto ORDINE (a voce) di elevare multe per infrazioni del c.d.s. non inerente le “zone blu” ma per altre infrazioni.

Considerato che : La stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 22676 del 27.10.2009 ha precisato che tale potere non è attribuito ai dipendenti delle società private (nominati ai sensi del comma 132, dell’art. 17 della Legge 127/97) che hanno in concessione alcuni parcheggi, i quali possono elevare multe solo nelle aree attribuite alla loro competenza.

Considerato che: Tutti gli ausiliari del traffico sono nominati dal Sindaco con apposita ordinanza, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali;

Considerato che: gli ausiliari del traffico attualmente in forza alla nuova società che gestisce i parcheggi a pagamento, dalla data del 24 giugno ad oggi PARE non abbiano ricevuto nessuna nomina ad ausiliari del traffico (essendo decaduta la nomina precedente, come giusto decreto del Sindaco del 06/08/2009 n 2098);

Chiedo: qualora venisse appurata tale mancanza di nomina, di annullare tutti i verbali elevati dagli operatori dalla data del 24 giugno ad oggi e il rimborso per chi ha già pagato, trattandosi di somme non dovute da parte dell’ente, in quanto elevate da personale non autorizzato.

Chiedo altresì di provvedere immediatamente alla nomina degli ausiliari del traffico e in attesa la sospensione del servizio zone blu.

Certo di un Suo immediato riscontro, porgo distinti saluti”

Nino Gerratana

Salva