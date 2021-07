Scoprire Modica in un week end

A partire da oggi, 16 luglio 2021, e sino al 5 settembre 2021, sarà possibile farlo gratis e in compagnia di guide turistiche abilitate, che condurranno alla scoperta della città Unesco. “Weekend a Modica” è un’ iniziativa accolta con grande entusiasmo dall’Amministrazione Comunale, proprio perché concepita per valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e culturale della città e per sostenere il comparto turistico, fortemente in crisi a causa dell’attuale emergenza sanitaria.

Le visite guidate nel centro storico di Modica, della durata di un’ora e mezza circa, saranno offerte gratuitamente a tutti i visitatori nei seguenti orari: il venerdì alle 17.30;

il sabato e la domenica alle 10:30;

il sabato Modica Alta, alle 17.

I percorsi partiranno dall’Ufficio Turistico del Comune, sito al Palazzo della Cultura (prima porta in basso a sinistra) secondo il seguente itinerario: Duomo di San Pietro, Casa Natale di Salvatore Quasimodo, Castello dei Conti, Duomo di San Giorgio, Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore, Via Grimaldi e Palazzo Grimaldi.

Il percorso di Modica Alta includerà, invece, la Chiesa di San Giovanni Evangelista, il Belvedere del Pizzo, Corso Regina Margherita con le chiese di San Ciro, San Martino e Santi Nicola ed Erasmo, l’Albergo dei poveri, Piazza Santa Teresa, i Palazzi Floridia, Tomasi Rosso e Polara e il Duomo di San Giorgio.

