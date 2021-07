Lega Comiso. Passeggiata a Pedalino per capire gli interventi da effettuare

Migliorare il decoro, anche delle piccole cose, può servire a rendere più vivibile la città. E’ questo il senso della passeggiata che, ieri pomeriggio, il commissario cittadino della Lega Comiso, Giovanni Angelieri, accompagnato da Concetta Cavalieri, rappresentante locale del partito salviniano, ha fatto con l’assessore comunale all’Ambiente e decoro urbano Biagio Vittoria. “Siamo stati – dice Angelieri – in mezzo alla gente per sentire ed ascoltare, dalla loro viva voce, i bisogni dei cittadini che vivono nella frazione. L’assessore Vittoria, che ringraziamo per la disponibilità, ha preso i necessari appunti su tutto ciò che non va, dai marciapiedi che occorre scerbare ai giochini per bambini che è indispensabile rendere più fruibili: tutto ciò per predisporre i necessari interventi nel giro di breve volgere di tempo. Ritengo che concordare insieme, partito e rappresentanti delle istituzioni, interventi atti a migliorare il decoro urbano sia un passo avanti per tutti”. Anche il responsabile provinciale Enti locali della Lega Ragusa, Andrea La Rosa, manifesta la propria soddisfazione per questo modus operandi. “Che possiamo definire senz’altro innovativo – sottolinea – visto che, poche altre volte, si era visto un tale modo di procedere. Ringrazio dunque Angelieri e Cavalieri, ma anche l’assessore Vittoria, per la dimostrazione che hanno dato e la capacità che hanno messo in campo di volere collaborare per cercare di rispondere nella maniera più efficace possibile alle esigenze della cittadinanza. Riteniamo che soltanto così si possano attivare tutte quelle dinamiche positive che consentano ai nostri centri urbani di migliorare ancora di più il proprio decoro e, di conseguenza, la qualità della vivibilità”.

