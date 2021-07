Modica, Carpentieri: “Corpo di Polizia Locale ai minimi termini”

“L’intero Corpo di Polizia Locale a Modica ridotto ormai ai minimi termini. Un disservizio già noto che adesso, a stagione estiva ormai avviata, assume connotati ben più preoccupanti. Quello che serve attualmente sono controlli capillari da parte di tutte le forze dell’ordine ed in primo luogo della polizia municipale chiamata a garantire sicurezza nelle frazioni balneari di Marina di Modica e Maganuco”. Ad affermalo è il capogruppo della Lega al consiglio comunale Mommo Carpentieri che continua: “Adesso che l’estate è ormai entrata nel vivo, con la movida ritrovata e con i turisti che affollano spiagge e strade cittadine è ancora più necessaria una massiccia presenza delle forze dell’ordine sia per evitare rischiosi assembramenti, sia per far rispettare le ordinanze sindacali che regolamentano l’estate modicana. Invece ci troviamo con il personale più che dimezzato a causa di cambio di mansioni e pensionamenti. Situazioni che stanno portando allo stremo l’intero corpo dei Vigili Urbani che, tuttavia, deve garantire servizi ormai triplicati. Torno a chiedere – continua Carpentieri – il potenziamento del Corpo anche attraverso assunzioni a tempo determinato al fine di garantire un’ estate in sicurezza. La situazione rischia, ogni giorno che passa, di diventare fin troppo pericolosa. Nonostante l’esiguo numero di agenti i controlli del territorio non si sono mai interrotti, anzi sicuramente intensificati, in quest’ultimo anno di emergenza sanitaria legata al Covid-19. Sempre più spesso si vedono pattuglie della Polizia Locale svolgere operazioni di servizio con a bordo un solo vigile quando è da prassi avere almeno due persone all’interno della stessa autovettura per questioni di sicurezza personale. Ci chiediamo come sia possibile che da parte dell’amministrazione ancora nessuno si sia accorto di tale, pericoloso, disservizio. Quello che si teme – continua Carpentieri – è che tra qualche anno il Corpo sarà completamente scomparso e per questo l’invito che rivolgo all’amministrazione comunale è quello di avviare urgenti provvedimenti a favore del rimpinguamento di tale organo di controllo indispensabile per la sicurezza dei cittadini modicani. E’ ormai di primaria importanza risolvere tale problematica prima che la situazione rischi di degenerare. Intanto le poche unità presenti in strada continuano ad essere messe a dura prova per coprire innumerevoli servizi importantissimi per la cittadinanza. Basti ricordare che l’intero Corpo di Polizia Locale – conclude il capogruppo della Lega – garantisce ogni giorno servizi di viabilità, sicurezza, commercio, edilizia, randagismo, notifiche e altro ancora.

Si chiede quindi all’amministrazione comunale di provvedere, prima possibile, al potenziamento di tale organi di vigilanza, come detto anche tramite assunzioni a tempo determinato, prima che la situazione sfugga di mano”.