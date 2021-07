Anffas. “Dopo di noi” vince l’“Officine Sociale Movie” al

“Dopo di Noi” ha vinto il Festival “Officine Sociale Movie” nella categoria “Autismo Arezzo”, sul palco per la premiazione il giornalista di Fanpage Saverio Tommasi.

Queste le parole del Presidente dell’omonima associazione che ha indetto il concorso: “Dopo di Noi” vince ad Arezzo, che non è la Modica di Anffas né la Ragusa di Alessio Miceli ma i temi, le dinamiche, i problemi e le soluzioni sono le stesse sia a Modica che ad Arezzo”.

Siamo felici di aver potuto raccontare delle tematiche che, come associazione, ci stanno a cuore ma siamo altrettanto fieri di aver portato in Toscana i nostri scorci ed il nostro barocco.

Il cortometraggio infatti riesce a restituire efficacemente non solo la bellezza dei nostri luoghi ma anche l’immagine di un territorio solidale ed attivo nel campo del sociale, quale in effetti il nostro è sempre stato (la macchina del volontariato non si è fermata nemmeno in pieno lockdown dando un po’ di sollievo a famiglie che altrimenti sarebbero state totalmente lasciate a sé stesse).

È un successo che dobbiamo soprattutto al regista, Alessio Micieli; un grande professionista che è riuscito nella non facile impresa di raccontare la disabilità senza scivolare nel facile pietismo con cui spesso vengono trattati questi temi.

Attraverso la macchina da presa speriamo di aver veicolato un messaggio importante e al contempo di aver promosso la nostra città, nella speranza che possa essere meta di turismo (sia per normodotati che per persone con disabilità in cerca di luoghi accessibili) per chi magari era presente al Festival e prima non conosceva la nostra Modica.

