Capitaneria di Porto Pozzallo: attività mare sicuro nel weekend

La Capitaneria di Porto di Pozzallo, nel fine settimana è stata impegnata in una intensa attività di soccorso e assistenza a seguito delle richieste ricevute dalla Sala Operativa. In particolare, nella giornata di sabato, gli uomini della Guardia Costiera, hanno prestato soccorso a due persone che con la loro imbarcazione si erano incagliati sugli scogli di Punta Braccetto. I militari della Guardia Costiera, immediatamente intervenuti sul

luogo della segnalazione, accertavano che i due occupanti l’unità da diporto erano riusciti a raggiungere la riva, mentre l’unità è rimasta arenata sui bassi fondali e solo nella mattinata odierna è stata recuperata.

Nella giornata di domenica, è pervenuta alla Sala Operativa della Guardia Costiera una richiesta di soccorso da parte di una imbarcazione da diporto di bandiera maltese con due persone a bordo, rimasta alla deriva a causa della rottura degli organi di governo a circa 15 miglia a Sud di Pozzallo. Prontamente veniva inviata sul posto la Motovedetta CP 325 che, giunta sul posto, ha constatato che non vi era pericolo di vita per gli occupanti della imbarcazione. L’unità è stata poi rimorchiata con un gommone della Protezione civile di Ragusa sino al porto di Pozzallo. Un’ulteriore segnalazione di soccorso è pervenuta da un bagnante che si trovava in

spiaggia in località Marza, nel comune di Ispica, che notava che due ragazzi, a bordo di un canotto a remi, sorpresi dalle forti correnti venivano spinti verso il largo. In pochi minuti la dipendente Motovedetta ha raggiunto l’unità, prendendo a bordo i due ragazzi per fortuna in buono stato di salute seppur spaventati, che venivano trasportati in porto a Pozzallo.

Salva